Мужчина открыл стрельбу в паспортном столе Киева

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Сотрудники уголовного розыска задержали в паспортном столе Киева мужчину с боевым пистолетом ТТ, пытавшегося получить украинский паспорт по поддельным документам.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

В момент задержания злоумышленник выстрелил, но никого не ранил.

У оперативников была информация, что через определенное время этот человек может появиться с боевым оружием в помещении паспортного стола в микрорайоне Бортничи в Дарницком районе Киева. Сотрудники милиции попросили его предъявить документы, в ответ на это мужчина выхватил пистолет и произвел выстрел в сторону правоохранителей.

Выстрел был неприцельным, поэтому никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска применили приемы рукопашного боя, задержали мужчину и изъяли у него пистолет. У него также изъяли поддельные документы на получение украинского паспорта.

Сейчас он проверяется на причастность к совершению других преступлений. Оружие передано на экспертизу.

Задержанный находится в Дарницком райуправлении милиции, устанавливается его личность.

Напомним, ранее на Большой кольцевой дороге в Киеве двое водителей не поделили дорогу. В результате один из водителей выстрелил из травматического пистолета во второго, после чего скрылся с места происшествия.

фото: ekonom-ua.org.ua

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