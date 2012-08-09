Оксану Макар могли сжигать при помощи рубероида - эксперт

Во время заседания Центрального райсуда Николаева, на котором рассматривалось дело об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар, эксперт Чичельницкий заявил, что для сожжения девушки могли использовать рубероид

По мнению эксперта, очаг возгорания имел неогневую природу, то есть использовались горючие вещества, ообщают Подробности.mk.

Возможно, для разжигания пламени использовался рубероид. Однако подсудимые, проходящие по этому делу, заявили, что рубероид ане видели.

Площадь пожара составила 0,4 кв.м.

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Ранее «Главред» сообщал: для того, чтобы сжечь тело девушки, могли использовать паяльную лампу.

Ранее «Главред» сообщал, что вечером 8 марта трое парней заманили Оксану Макар на квартиру, где ее изнасиловали и попытались задушить. Потерявшую сознание девушку они вынесли на стройку, где она, с ужасными ожогами и была обнаружена случайним прохожим.

фото: novosti-n.mk.ua

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