В Одессе 50 солдат отравились бычками

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Военная прокуратура совместно с городской СЭС организовали проверку воинской части №3014, находящейся в Одессе, где с 6 по 8 августа отравились 50 военнослужащих.

Об этом в четверг сообщил прокурор Южного региона Андрей Война, передает «Укринформ».

«Решение относительно командования части будет вынесено после результатов проверки. В данный момент также проверяется качество оказания медицинских услуг в санчасти подразделения», – сказал он.

В прокуратуре обещают обнародовать результаты проверки через два дня.

С 6 по 8 августа в медчасть воинской части №3014 с жалобами на тошноту и диарею обратилось 50 солдат.

В прокуратуре отметили, что срочники жаловались на некачественные продукты питания, в частности жареную рыбу (бычки), которую они употребляли на завтрак и ужин 5 августа.

32 человека отправили на амбулаторное лечение, а 18 были госпитализированы. 10 срочников на сегодняшний день уже выписаны.

Напомним, во Львовской области произошло ЧП с массовым отравлением, в результате которого были госпитализированы 43 человека, в том числе шесть детей и два гражданина Польши.

фото: twower.livejournal.com

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