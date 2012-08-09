На станции киевского метро искали бомбу

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В четверг, 9 августа, в 15:03 из-за сообщения о заминировании закрыли станцию «Университет» Святошино-Броварской линии киевского метрополитена.

Об этом сообщает Тиждень.ua со ссылкой на начальника пресс-службы КП «Киевский метрополитен» Надежду Шумак.

Временно была приостановлена высадка и посадка пассажиров на этой станции метро, а поезда следовали через станцию без остановки.

Однако сообщение о минировании не подтвердилось – бомбу на станции так и не нашли. В 15:47 станция возобновила работу.

Напомним, ранее очевидцы сообщали о заминировании станции «Крещатик».

фото: gazeta.ua

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