На станции киевского метро искали бомбу

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В четверг, 9 августа, в 15:03 из-за сообщения о заминировании закрыли станцию «Университет» Святошино-Броварской линии киевского метрополитена.
Об этом сообщает Тиждень.ua со ссылкой на начальника пресс-службы КП «Киевский метрополитен» Надежду Шумак.
Временно была приостановлена высадка и посадка пассажиров на этой станции метро, а поезда следовали через станцию без остановки.
Однако сообщение о минировании не подтвердилось – бомбу на станции так и не нашли. В 15:47 станция возобновила работу.
Напомним, ранее очевидцы сообщали о заминировании станции «Крещатик».
фото: gazeta.ua
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