В Олимпийской деревне Лондона произошел взрыв

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В олимпийской деревне Лондона, в секторе болельщиков Новой Зеландии прогремели взрывы.

С места инцидента эвакуированы около 700 человек, в том числе из близлежащего дома, который начал гореть, сообщает ТСН.

Взрывы произошли во время вечеринки болельщиков. По предварительным данным, взорвалась канистра топлива для барбекю.

По словам свидетелей, пострадавших в инциденте нет. Ни один спортсмен не присутствовал на вечеринке.

«Прогремел мощный взрыв, я обернулся, ожидая увидеть летающие обломки и пламя повсюду. Все было охвачено огнем. Это было очень драматично», – рассказал новозеландец Луис Рей.

В Олимпийском комитете Новой Зеландии подтвердили пожар в поселке. «Люди были благополучно и быстро эвакуированы, также вызвали аварийные службы. Когда люди были благополучно эвакуированы, бутылка с газом для барбекю взорвалась. На данный момент ситуация изучается», – сообщили в пресс-службе комитета.

Напомним, в связи с терактом в болгарском Бургасе израильские спецслужбы заявили, что этот теракт мог стать лишь предвестником угрозы безопасности израильских спортсменов на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

фото: 5-tv.ru

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