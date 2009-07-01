Украинская культура на экспорт: драка между постмодерном и традицией

Если, конечно, не принимать во внимание «страшилку» о Чернобыле и спортивные достижения… А все потому, что мы, украинцы, не умеем или не хотим достойно представлять свою родину за рубежом - хотя бы ради того, чтобы рядовые итальянец, араб или француз, захотели отправиться в путешествие по Украине.

Украина гуляет по свету с перекошенным лицом



Сети культурных учреждений за границей у нас нет. Можем разве что мечтать о чем-то хоть отдаленно похожем на Французский культурный центр, «Бритиш кансл» или Итальянский институт культуры. Согласен, Франция, Италия и Британия, - страны богатые, могут позволить себе многое; но весьма успешно функционирует и Польский институт, даже Посольство Грузии регулярно устраивает разные культурные акции! У нас же одни мечты. Председатель Национальной комиссии по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины, академик Николай Жулинский рассказал о своей мечте, все эти годы удерживающей его на разных должностях, - создании культурно-информационного научно-исследовательского центра «Шевченковский дом» на территории «Мистецького арсеналу». «Здесь должна была бы быть сосредоточена вся информация об Украине - и кто угодно в мире через Интернет смог бы эту информацию получить! А затем должна была бы появиться целая сеть Шевченковских домов по всей земле - в Лондоне, Париже, Нью-Йорке…» - мечтает Николай Григорьевич. Президент поддержал идею Жулинского - и два месяца назад подписал знаменитый указ «О популяризации классиков», где, среди прочего, на Кабмин была возложена задача выделить средства на сооружение Шевченковского дома. Известно, как на Грушевского исполняются указы, составленные на Банковой… Между тем Украина гуляет по свету с, без преувеличения, перекошенным лицом.



Вот и получается, что иностранцы знают фамилию Шевченко - но не Тараса Григорьевича, а футбольного форварда и приятеля итальянского премьера Берлускони. Знают также, что через Украину в Европу иногда не доходит российский газ. Знают, что у нас есть «файни дивки» и разудалые певицы вроде Русланы. Но современные украинские художники, композиторы, писатели, режиссеры почти не известны за пределами Украины. Кстати, обратите внимание - об архитектуре (общепризнанная разновидность искусства) я вообще не говорю; в Украине современная архитектура представлена разве что ужастиками а-ля Бабушкин и является удобным и страшным орудием в руках истребителей историко-архитектурных достопримечательностей. То есть отнюдь не видом искусства.



«Наше искусство конкурентоспособно везде, но базиса у него нет. Государство как будто не заинтересовано в том, чтобы его славили, а славится любое государство благодаря деятелям искусства. Если спросить у рядового человека: «Что такое Италия?», то вам сразу назовут нескольких выдающихся художников - Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Не диктаторов - художников! Каждый камешек, каждая стенка в Италии - музей. У нас ничего этого нет. Да и государства как такового нет, разве что территория, которую называют «Украина»…» - сетует художник Иван Марчук. Господин Марчук долгое время жил в Соединенных Штатах, ездил с выставками по всему миру. По его словам, такого безразличия к художникам, как в Украине, не встречал нигде. Имя Марчука - в сотне самых известных художников мира, рядом с разрекламированным американцем Демиэном Херстом. «Что, украинские власти пришли ко мне, гордясь этим? - вопрошает художник. - Да знают ли власти об этом вообще? Даже поздравления не было!» Сейчас Иван Марчук не чувствует, что он как художник нужен государству Украина, а потому уже не прочь вернуться в Америку. Навсегда…



«Такой аутентики, как у нас, в Европе нет…»



И все-таки государственные органы как-то да представляют Украину за рубежом. В высших эшелонах власти почему-то сложилось стойкое убеждение, что завоевать сердца европейцев, американцев и азиатов сможем исключительно традиционным и академическим искусством. «Крайне важно, чтобы Украину узнавали в мире именно как высококультурное государство, - считает заместитель министра культуры и туризма Украины Ольга Бенч. - В культурном плане у Украины прекрасная ретроспектива». Ольга Григорьевна увлеченно рассказывает о том, как в ХІХ и ХХ веках воспринимали Украину представители иностранных культурных элит. «В конце ХІХ века один из самых выдающихся чешских славистов Людвик Куба путешествовал по Центральной Украине, знакомился с нашими традициями и заметил: «Вот это красота! Нигде такого не услышишь, только в Украине! И это простой люд!» После путешествия по Украине он издал четыре научных труда, посвященных украинской культуре, - рассказывает госпожа Бенч. - А записки Павла Алепского, 1654 год! Он описывал все, что видел на украинской земле. Украинцев он так характеризовал: «О, какой это благословенный народ!.. На всей земле казаков мы подметили потрясающую черту, которая вызывала у нас удивление: все они, за исключением немногих, умеют читать и знают порядок… Какая это благословенная страна!»



Если говорить о музыке, то в Европу Минкультуры везет преимущественно оперное искусство. Хоровую капеллу «Думка» постоянно приглашают на фестивали в Польшу и Францию. «Есть потребность, чтобы наши певцы озвучивали произведения тамошних композиторов, - с гордостью рассказывает Ольга Григорьевна. - Безусловно, огромный интерес вызывают наши еще сохраненные аутентичные песенные традиции. Ведь во многих странах Европы их уже, по сути, почти нет. На Востоке мы презентуем наше народное традиционное, преимущественно прикладное искусство. Народные промыслы, обряды в отдельных регионах Украины очень похожи на традиции других стран. Скажем, украинская Пасха и иранский Навруз - это, по сути, тождественные праздники. И у нас, и у них есть пасхальные яйца. И у нас, и у них выпекают праздничный хлеб, который мы называем куличом. В Индии, например, большой интерес вызывают танцы, в частности гуцульские, как аркан. Это то, что отражает ритмичное, интонационное сходство Украины со странами Востока».



Хотелось бы спросить - на кого рассчитаны все эти мероприятия? Возможно, на узкий круг ценителей, на интеллектуальную и научную элиту. Тогда это прекрасное начинание, стоящее поощрения и продолжения.



Но давайте попробуем рассуждать логически. Культурные учреждения наподобие Гете-института или Французского культурного центра несут культуру своих государств в чужеземные народные массы не из альтруистических или гуманистических соображений, а с вполне практической целью - популяризировать свою страну. Вслед за деятелями искусства приходят банкиры и предприниматели. И доверие к ним тем выше, чем больше люди знают и любят культуру той или иной страны. Так уж случились, что в оперу и на выставки народно-прикладного искусства ходит меньшинство, а не большинство. Следовательно, если ударение делать именно на эти направления, то незачем и распространяться о какой-то «популяризации». Безусловно, и в Украине есть люди, знающие, кто такие Маринетти, Бунюэль или Трюффо, но подавляющему большинству известные не эти, а другие имена - Луи где Фюнес, Тото Кутуньо, Адриано Челентано, Фредерик Бегбедер. То есть представителей массовой, а не элитарной культуры. Посмотрите только, на чем построен успех того же Демиэна Херста - это зрелище, шок, шоу. «Сегодня из любого художника можно сделать гения, - убежден Марчук. - Гениальность Херста, например, - в коммерческой стоимости. Но когда я иду к нашему замечательному Зоологическому музею, то вижу там много Херстов, причем абсолютно бесплатно! Разница только одна: в музее коров много, у Херста - одна».



Один на один с системой



Нельзя сказать, что современные украинские художники вообще не попадают в чужеземные культурные пространства. Попадают. Но кто и как? Скажем, если рядовой европеец захочет составить представление о нашей литературе из имеющихся в книжном магазине в его городе (Мюнхене, Париже или Стокгольме) книг, то в лучшем случае найдет Андруховича, Дереша или Куркова. Кто занимается замечательным делом - их продвижением? Частная организация, основанный одним из ведущих политиков фонд. Почему обошли вниманием намного более европейских Прохасько, Ешкилева, Шевчука, Майданскую? Нашу энику хотите нести в европейские массы? Пожалуйста, переводите Матиос, тем более что на российском рынке она уже успешна.



Проблема в том, что художник, который хочет показать себя и свое творчество за пределами Украины, остается один на один с системой. Агентств, которые бы занимались продвижением отечественных артистов за границу, не существует - ни одного. Что касается литературы, то в Париже, например, сидит всего один агент, обслуживающий все тамошние издательства по украинскому и российскому направлениям, да и то эта госпожа исключительно русскоязычна. Представляете, какую литературу она бы предпочла продвигать?! «Украинская книга на мировом рынке представлена недостаточно, - говорит директор Департамента издательского дела и прессы Госкомтелерадио Валентина Бабилюлько. - Сегодня не существует хорошо согласованного предприятия, которое бы осуществляло экспорт книг. Их возят в сумках, отправляют самолетами непонятных авиакомпаний, продают и покупают в Украине, но этого недостаточно. В настоящий момент очень актуально возобновить тот экспорт книг, который Украина осуществляла в советское время. Только тогда, когда мы наладим этот экспорт и создадим предложение в полном объеме, сможем говорить о том, какая именно книга нужна за границей и какую именно прибыль она сможет приносить издателям».



Конечно, никто не говорит, что нужно отказываться от представления традиционного украинского искусства и академической культуры за рубежом. Ежегодно этно становится в мире все более популярным. И в самой Украине фестивали этнокультуры - частое явление. Только за прошлую неделю в Киевской области прошли два - «Країна мрій» и «Трипільське коло». Но уж лучше и правда подождать создания Шевченковского дома, систематизировать весь имеющийся материал, разработать стратегию, а не возить в Лондон и Нью-Йорк одны писанки и трипольскую древность.



«Главред» начинает дискуссию-обсуждение «Украинская культура на экспорт». Мы, конечно, с помощью уважаемых экспертов, попробуем выяснить, кто и как строит культурный имидж Украины за рубежом.



Артур Гураль, кинорежиссер



Отдельные явления, несомненно, своей оригинальностью, подлинностью могут вызывать любопытство. Но ведь и культура индейцев Папуа-Новой Гвинеи тоже безумно интересна! Есть единичные примеры успешного выхода определенных украинских культурных явлений на Запад. Но нельзя исключать и более массовый «поход». Из-за дилетантского менеджмента внешнее представление украинской культуры упростилось до «шароварщины» и приобрело китчеобразный вид. Умных людей на Западе это совершенно не вдохновляет. Конечно, я имею в виду прежде всего тех, кто серьезно интересуется Восточной Европой. К сожалению, нет умеренного государственного менеджмента. Нужен структурированный, четко изложенный на бумаге подход. Это как кинопроизводство - важно все: от первой строки в литературном сценарии до последнего склеенного кадра. А у нас часто бывают так: у меня есть деньги, тогда я поеду на биеннале и повезу свои вышиванки.



Диана Клочко, директор издательства



К сожалению, наше государство только начинает понимать, насколько важно «пробивать» такие тоннели. Это работа не одного года. С другой стороны, смотрите: передали Венецианский биеннале из государственных в частные руки - и мы нормально о себе заявили. Государство должно осознать: хочет оно играть в игру под названием «культурное присутствие» или нет? Главное здесь - сознание высших чиновников. К примеру, хочет ли Украина, чтобы альбом с изображениями скульптур Иоганна Пинзеля был в Ватикане? Если да, то что для этого нужно сделать?