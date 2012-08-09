Кучук: «Арсенал» будет играть до последней минуты

Накануне ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между словенской «Мурой-05» и киевским «Арсеналом» главный тренера канониров Леонид Кучук заявил, что команда будет играть от первой до последней минуты.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба «Арсенала».

Кучук заявил, что у «Арсенала» достаточно форвардов, чтобы поменять схему игры. «Не буду раскрывать всех секретов. Главное, что мы постараемся строить свою игру. А как у нас это получится, покажет матч», - заявил коуч.

«Я не считаю ситуацию безвыходной. Мы всегда боремся за результат», - добавил он.

На вопрос о том, что президент «Арсенала» Вадим Рабинович пообещал за каждый гол выплатить по 100 тысяч долларов ответил форвард канониров Максим Шацких: « Это сейчас не самое главное. Действительно, премиальные на эту игру есть. Но о них в преддверии игры мы не думаем».

фото: fcarsenal.com.ua

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