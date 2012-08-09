Адвокат назвал доказательства о проституции Оксаны Макар «липовыми»

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В четверг, 9 августа, на судебном заседании по делу Оксаны Макар адвокаты пытались спасти репутацию девушки от обвинений в проституции.

Протокол о проституции, составленный в 2011 году на Оксану Макар, ее адвокат Виктор Василюк назвал «липой», сообщает ТСН.

«Этот протокол – чистая «липа». Мы его рассматривали на судебном заседании. В нем не была установлена личность Оксаны Макар. Нет ни одного свидетеля, понятого. Она просто стояла у дома и ее задержали, составили этот фальсифицированный протокол», – заявил Василюк.

По его словам, личность девушки была установлена на основании студенческого билета, а она никогда не была студенткой и не могла его иметь. Поэтому, отметил Василюк, не факт, что задерживали действительно Оксану.

«Это все фальсификация. Моя дочь не была проституткой. И уже не будет», – добавила в свою очередь мать Оксаны Татьяна Суровицкая.

Вместе с тем адвокат обвиняемого Максима Присяжнюка Антон Долгов заявил, что нет никаких оснований считать протокол сфальсифицированным.

«Протоколы были приобщены к делу предварительным следствием, а не адвокатами, и сомневаться в их правдивости оснований нет», – сказал Долгов.

Он отметил, что в деле есть также объяснение Макар после задержания, которые она дала в сельсовете. Тогда в сельсовете она призналась в занятии проституцией, объяснила это тяжелым финансовым положением и обещала, что больше так не будет.

фото: asaratov.livejournal.com

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