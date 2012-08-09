В Одессе милиционеры забили насмерть бомжа: возбуждено дело

{1-} В Одессе прокуратура возбудила уголовное дело в отношении милиционеров, забивших до смерти бомжа.

Дело возбуждено в отношении должностных лиц Приморского райотдела милиции Одессы по ч.3 ст. 365 (превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, и повлекшее тяжкие последствия, а именно смерть) Уголовного Кодекса Украина, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 23 июля 24-летний мужчина без постоянного места жительства скончался в Одесской городской клинической больнице №1 от полученных телесных повреждений после того, как побывал в райотделе.

В настоящее время расследование дела продолжается.

При этом, в самой милиции также подчеркивают, что задержанный скончался в больнице, а не в камере РОВД, как сообщили ряд СМИ. А информацию об избиении задержанного не комментируют.

Ранее «Главред» сообщал, что в Одессе произошел очередной милицейский скандал. Милиционер, охраняющий пикет греческого консульства, проводимый пятью пророссийскими активистами, забрал у прохожей мобильник.

фото:gazeta.ua

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