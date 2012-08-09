В Турции разбился вертолет: погибли трое россиян

{1-} В Турции произошло крушение пожарного вертолета, во время которого погибли трое россиян. Всего на борту потерпевшего аварию вертолета находилось пять человек.
Инцидент произошел 9 августа на юго-западе Турции в районе села Карачам в провинции Мугла. Там упал вертолет, участвовавший в тушении лесного пожара, сообщает «Труд».
Турецкое издание Hurriyet выяснило имена погибших граждан России. По данным СМИ, на борту вертолета находились Александр Гаврилов, Николай Атепалихин и Сергей Хорохорин.
В настоящее время другие вертолеты ведут поиски разбившейся машины.
По информации министерства лесного хозяйства и водных ресурсов Турции, вертолет был арендован властями страны для борьбы с лесными пожарами.
Прибрежные районы Турции охвачены лесными пожарами. Только за один день, 7 августа, пожары были зафиксированы в Стамбуле, Бодруме, Анталии, Кушадасы, Мерсине и Биледжике. Сгорело сотни гектаров леса.
Этим летом из-за лесных пожаров пострадали многие регионы Европы. В частности, пострадал национальный заповедник на Канарских островах. А в июле из-за пожаров в испанской Каталонии погиб гражданин Франции.
фото: hurriyet.com.tr
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