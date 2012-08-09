Интернет порвало видео кота-гироскопа

Некоторые представители животного мира продолжают поражать людей своими способностями. Так, простой кот может выступать в роли гироскопа и удерживать голову в неизменном положении, независимо от изменения положения его тела.

Журналистов восхитило видео, на котором кота раскачивают из стороны в сторону, а он при этом умудряется удерживать голову в одном положении, зафиксировав свой взгляд на одной точке так, как будто в его голову встроен гироскоп сообщает The Daily Mail.

Нужно заметить, что видео собрало за 5 дней уже более 340 тысяч просмотров.

Интернет порвало фото полуголой блондинки в харьковском метро

Впрочем, такая способность есть не только у кошек, но и у некоторых птиц. В какой-то мере ею владеют и люди, но, к сожалению, действие человеческого гироскопа ограничено движением глазных яблок.

Интернет порвало видео: в Харькове голландские фаны пошутили над журналисткой

В интернете можно встретить видео научного эксперимента 1962 года, на котором аналогичные манипуляции совершаются с совой:

Также в Сети можно встретить ролик, в котором русскоязычные «исследователи» проводят такой же эксперимент в домашних условиях с обычной курицей:

Ранее «Главред» сообщал, что Интернет порвало видео, как на Евро-2012 голландские фаны поиздевались над журналисткой из Харькова – они задирали подол ее платья, кричали и прыгали вокруг нее. Менее чем за месяц ее просмотрели 2 млн 200 тыс. человк.

видео: youtube.com

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