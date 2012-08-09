Оксана Макар является матери во сне одноруким ребенком

{1-} Мать изнасилованной и умершей от ужасных ожогов Оксаны Макар - Татьяна Суровицкая - рассказала, что после смерти дочери она трижды видела ее во сне в образе однорукого ребенка.

Об этом сама Суровицкая рассказала в интервью ТСН.

По словам женщины, дочь является ей во сне «знаками».

Мать Оксаны Макар пришла на суд в синяках

«Позавчера она явилась мне знаком в небе. Там был ребенок. Одна ручка есть, а второй нет. Ребенок мне махал. Я смотрю через три секунды, а его уже нет», - рассказала Суровицка свой сон.

«Она обо мне помнит. Я тоже помню о ней», - добавила она.

Ранее «Главред» сообщал, что вечером 8 марта трое парней заманили Оксану Макар на квартиру, где ее изнасиловали и попытались задушить. Потерявшую сознание девушку они вынесли на стройку, где она, с ужасными ожогами и была обнаружена случайним прохожим.

фото: reporter.delfi.ua

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