День Украины на Олимпиаде: гостей накормили борщом и варениками

{1-} На проходящей в Лондоне Олимпиаде состоялся день Украины, на который пришли президент МОК Жак Рогге, члены МОК и руководители международных федераций.

Об этом «Главреду» сообщает пресс-служба НОК Украины.

На праздник пожаловали и спортивные герои Украины – олимпийский чемпион-тяжелоатлет Алексей Торохтий, бронзовые призеры Олимпиады легкоатлетка Ольга Саладуха, гимнаст Игорь Радивилов, призеры Олимпиады-2008 Илья Кваша - Алексей Пригоров, мужская сборная по спортивной гимнастике в полном составе, а также тренеры Михаил Мацеха и Вячеслав Лаврухин.

Президент НОК Украины Сергей Бубка отметил, что за все годы нашими спортсменами добыто уже 613 медалей и это далеко не предел. «В этом году Украина будет отмечать 60-летие участия в Олимпийских играх современности, нам есть чем гордиться», - отметил предводитель НОК.

Гостей угощали национальными блюдами, которые вызывали восхищение и были достойно оценены не только мировыми спортивными функционерами, но и спортсменами, которые сознались, что после еды в Олимпийской деревне, соскучились по своей кухне.

фото: НОК Украины

Новости по теме:

Олимпиада-2012: первое серебро Украины и новые надежды

Украина завоевала первое олимпийское «серебро»

Украина завоевала первое "золото" на Олимпиаде

Украина взяла второе "золото" на Олимпиаде

Первая награда Украины: как это было: фото и видеообзор