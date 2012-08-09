Киевский «Арсенал забил «Муре» первый гол

Киевский «Арсенал» в повторном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со словенской «Мурой 05» забил первый год. На второй минуте отличился канонир Сандро Кобахидзе.
ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й квалификационный раунд
Ответный матч (первая игра - 3:0 - техническое поражение «канонирам»)
Марибор. Стадион «Людски врата»«
Главный арбитр: Оливер Драхта (Австрия)
МУРА 05 Мурска-собота, Словения - АРСЕНАЛ Киев, Украина, - 0:1 * идет первый тайм
Кучук: «Арсенал» будет играть до последней минуты
«Мура 05»: 1. Дракович, 5. Ципот, 8. Майер, 13. Крамар, 18. Янжа, 11. Хорват, 90. Марушко, 9. Бохар, 17. Файич, 25. Елич, 32. Етерович
Запасные: 12. Т. Ципот, 24. Барбич, 6. Среш, 21. Коутер, 23. Грушковняк, 14. Бузети, 15. Арпад
«Арсенал»: 77. Панькив, 4. Симоненко, 17. Гитченко, 8. Максимов, 13. Миколюнас, 19. Кобахидзе, 28. Полевой, 52. Шахов, 7. Мазилу, 16. Шацких, 20. Адийя
Запасные: 12. Боровик, 15. Симович, 11. Старгородский, 30. Шабанов, 78. Валяев, 9. Колпак, 22. Гоменюк
0:1 Сандро Кобахидзе, 2'
фото: fcarsenal.com.ua
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