ФК «Волынь» подтвердил подлинность соглашения с Майконом

В четверг, 9 августа, Дисциплинарный комитет украинской футбольной Премьер-лиги (ДК ПЛ) продолжил слушание дела по иску игрока ФК «Волынь» (Луцк) Майкона Перейра де Оливейра о признании недействительным соглашения о продлении срока его контракта с клубом на два года.

В ходе заседания ФК «Волынь» предоставил заключение экспертов, свидетельствующее о подлинности соглашения о продлении контракта и подписи Майкона Перейра де Оливейра на этом документе, что подтверждает правоту Клуба и его позицию, которая оставалась неизменной на протяжении всего процесса. Это доказательство крайне удивило руководство ДК ПЛ и представителя ФК «Шахтер», которых ввели в заблуждение заявления Майкона и его представителей относительно срока действия контракта между ним и ФК «Волынь». Напомним, 2 июля 2012 г. ФК «Шахтер» объявил о том, что между клубом и Майконом подписан контракт, который вступает в силу с 01.09.2012 г.

Следующее заседание ДК ПЛ по этому делу отсрочено на семь дней, которые потребуются для ознакомления Майкона с предоставленными доказательствами и получения от футболиста комментариев по данному вопросу.