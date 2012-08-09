Канадец угрожал в Facebook устроить бойню: его арестовали и отпустили

{1-} Полиция Канады объявила об аресте 32-летнего жителя Ванкувера Джона Льюиса, который на своей странице в социальной сети Facebook угрожал устроить бойню в одном из местных кинотеатров.
«Льюис на своей странице в Facebook угрожал устроить бойню, подобную стрельбе в кинотеатре в Колорадо», - цитирует заявление полиции «Интерфакс-Украина».
Гражданину Канады предъявлены обвинения в угрозе жизни.
Полицейские провели обыск в квартире задержанного и конфисковали его компьютер.
Позже Льюис был отпущен под залог при условии, что он будет находиться со своей матерью без доступа к Интернету.
Ранее «Главред» сообщал, что в июле гражданин США Джеймс Холмс открыл огонь по посетителям кинотеатра в городе Аврора в американском штате Колорадо через 30 минут после начала показа премьеры нового фильма о Бэтмене.
Жертвами нападения стали 12 человек, 58 человек получили ранения, среди пострадавших были дети.
фото: iskra-news.info
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