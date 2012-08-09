Украинцам посоветовали не ездить по Египту и не спорить с местными

{1-} МИД рекомендует украинцам воздержаться от туристических поездок в египетские города Каир, Александрия, Асуан, Луксор и Таба.

Такие рекомендации МИД издал в связи с ухудшением ситуации безопасности в Египте и увеличением случаев неконтролируемой агрессии, сообщает «Украинская правда».

Кроме того, дипломаты советуют не ездить в города Порт-Саид, Суэц, Эль-Ариш, Рафих и регион Северного Синая.

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«С целью избежания угрозы безопасности, гражданам Украины, которые отдыхают в курортном городе Хургада, рекомендуется проводить отдых в пределах территории отеля и воздержаться от неорганизованных поездок в города и за его пределы», - говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые отдыхают в курортном городе Шарм эль-Шейх, рекомендовано воздержаться от поездок по Южному Синаю и в направлении Таба.

Всем гражданам Украины, которые находятся на территории Египта, рекомендуется «воздерживаться от посещения мест чрезмерного скопления людей, не участвовать в акциях протеста, демонстрациях или других мероприятиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране».

«Не рекомендуется вступать в споры с местным населением по вопросам, которые касаются политической ситуации в Египте, религиозных предпочтений, или гендерного неравенства», - добавили в МИД.

Ранее «Главред» сообщал, что ВВС Египта нанесли ракетный удар по боевикам, которые скрывались в районе города Аль-Ариш на Синайском полуострове Египта.

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