«Арсенал» забил «Муре» второй мяч

{1-} В проходящем в Словении повторном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Мура 05» принимает киевский «Арсенал», канониры забили второй гол.

На 61-й минуте отличился вышедший на замену Владимир Гоменюк. Максим Шацких пробивал штрафной и проворный Гоменюк сумел подставить голову.

Напомним, что первый гол на 2-й минуте матча забил Кобахидзе.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й квалификационный раунд

Ответный матч (первая игра - 3:0 - техническое поражение «канонирам»)

Марибор. Стадион «Людски врата»

Главный арбитр: Оливер Драхта (Австрия)

МУРА 05 Мурска-собота, Словения - АРСЕНАЛ Киев, Украина, - 0:1 * закончился первый тайм

Кучук: «Арсенал» будет играть до последней минуты