«Арсенал» забил «Муре» второй мяч

{1-} В проходящем в Словении повторном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Мура 05» принимает киевский «Арсенал», канониры забили второй гол.
На 61-й минуте отличился вышедший на замену Владимир Гоменюк. Максим Шацких пробивал штрафной и проворный Гоменюк сумел подставить голову.
Напомним, что первый гол на 2-й минуте матча забил Кобахидзе.
ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й квалификационный раунд
Ответный матч (первая игра - 3:0 - техническое поражение «канонирам»)
Марибор. Стадион «Людски врата»
Главный арбитр: Оливер Драхта (Австрия)
МУРА 05 Мурска-собота, Словения - АРСЕНАЛ Киев, Украина, - 0:1 * закончился первый тайм
Кучук: «Арсенал» будет играть до последней минуты