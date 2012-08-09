ДТП под Симферополем: в больницах остаются 12 человек

В больницах остаются 12 человек, пострадавших в результате ужасного ДТП, случившегося утром 9 августа под Симферополем. Пяти пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

В числе пострадавших – трое детей.

Напомним, что следственное управление ГУ МВД в Крыму возбудило уголовное дело по факту ДТП, которое произошло сегодня под Симферополем на автодороге Харьков - Симферополь - Алушта – Ялта, в котором пострадали 17 человек.

Установлено, что около пяти часов утра на участке автодороги в районе села Аграрное водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, 32-летний житель Кременчуга, нарушил правила дорожного движения, в результате чего допустил столкновение с попутным автомобилем ГАЗ-33021, которым управлял 19-летний парень.

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В результате ДТП пострадало 17 человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Шесть из них, вероятно, получили телесные повреждения средней степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение ПДД, в результате которого потерпевшему причинены телесные повреждения средней степени тяжести. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

Ранее «Главред» сообщал, что после столкновения оба автомобиля вылетели с трассы в кювет. «Газель» практически разорвало, двигатель лежал в пяти метрах от автомобиля, кабина и кузов сильно деформировались. Искореженный микроавтобус перевернулся на левый бок. Чтобы извлечь пострадавших из микроавтобуса, спасателям пришлось срезать дверь, поскольку она сильно смялась.

фото: crimea.mns.gov.ua

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