ДТП под Симферополем: в больницах остаются 12 человек

В больницах остаются 12 человек, пострадавших в результате ужасного ДТП, случившегося утром 9 августа под Симферополем. Пяти пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.
Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Минздрава Украины.
В числе пострадавших – трое детей.
Напомним, что следственное управление ГУ МВД в Крыму возбудило уголовное дело по факту ДТП, которое произошло сегодня под Симферополем на автодороге Харьков - Симферополь - Алушта – Ялта, в котором пострадали 17 человек.
Установлено, что около пяти часов утра на участке автодороги в районе села Аграрное водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, 32-летний житель Кременчуга, нарушил правила дорожного движения, в результате чего допустил столкновение с попутным автомобилем ГАЗ-33021, которым управлял 19-летний парень.
Больше фото и видео с места аварии смотрите ЗДЕСЬ.
В результате ДТП пострадало 17 человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Шесть из них, вероятно, получили телесные повреждения средней степени тяжести.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение ПДД, в результате которого потерпевшему причинены телесные повреждения средней степени тяжести. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.
Ранее «Главред» сообщал, что после столкновения оба автомобиля вылетели с трассы в кювет. «Газель» практически разорвало, двигатель лежал в пяти метрах от автомобиля, кабина и кузов сильно деформировались. Искореженный микроавтобус перевернулся на левый бок. Чтобы извлечь пострадавших из микроавтобуса, спасателям пришлось срезать дверь, поскольку она сильно смялась.
фото: crimea.mns.gov.ua
Новости по теме:
Возбуждено дело по ДТП в Крыму, в котором пострадали 16 человек
Опубликованы фото, видео страшного ДТП под Симферополем: пострадали 17 человек
В Харькове маршрутка врезалась в грузовик: 2 погибших, 14 раненых
Под Киевом разбилась маршрутка: пострадали 8 человек