Донецкий «Металлург» вылетел из Лиги Европы

Донецкий «Металлург» не сумел преодолеть третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, проиграв по сумме двух встреч норвежскому «Тромсе».

После ничьей в первом выездном матче 1:1 «металлурги» уступили скандинавам в Донецке на своем поле со счетом 0:1, сообщает «Интерфакс-Украина».

Единственный гол на девятой минуте матча провел нападающий Прийович.

Напомним, что в проходящем в Словении матче между «Мурой 05» и киевским «Арсеналом» счет 2: 0 в пользу канониров. Однако, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы им нужно забить еще один мяч.

видео: youtube.com

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