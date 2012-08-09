Украинка проиграла бронзу в вольной борьбе

{1-}Украинка Татьяна Лазарева проиграла в поединке за "бронзу" Олимпийских игр в женской вольной борьбе (весовая категория до 55 кг) бронзовой призерке Пекина-2008 Жаклин Растьеро Кастильо из Колумбии.

Японка Саори Йосида стала трехкратной олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в весовой категории до 55 кг. В финале она победила канадку Тоню Линн Вербик – 3:0, 2:0.

Третье место заняли Юлии Раткевич из Азербайджана и Жаклин Ринтерии Кастильо из Колумбии, сообщает Интерфакс-Украина.

Другая украинка Екатерина Бурмистрова в категории до 72 кг не смогла попасть в "бронзовый" финал, уступив серебряному призеру прошлой Олимпиады Гюзель Манюровой из Казахстана.

Фото wrestlingua.com

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