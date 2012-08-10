Немецкий журналист увидел в спорте порнографию

С 1990-х годов наблюдается активное сближение спорта и элементов порнографии. Так немецкий журналист и литературовед Петер Реберг, специалист по так называемой "квир-теории" (в рамках этой теории ведутся исследования всякого рода вариантов сексуальной идентичности), объясняет взаимосвязь между Олимпиадой, спортом и порнографией.



"Футболист Дэвид Бекхэм снялся в провокационной рекламной кампании производителя белья, а национальная футбольная команда Италии в полном составе позировала в трусах Dolce&Gabbana", - говорит он.



Как отмечает эксперт, пиар-акции производителей спортивных товаров целиком и полностью держатся сегодня на спортсменах, готовых позировать с минимумом одежды на теле. "Спорт и визуальный посыл, который зачастую содержит порнографический подтекст, существуют параллельно", - отмечает он, добавляя, что игра на сексуальности спортсмена преследует конкретные коммерческие цели, пишет Inopressa.ru.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, какие олимпийские дисциплины можно считать особенно сексуальными, Реберг замечает: "Речь идет о сексуальности как о потенциале соблазнения, а не агрессивности - в таком случае это те виды спорта, которые подчеркивают половую принадлежность, демонстрируют силу, концентрацию, спортивную элегантность. Это такие виды спорта, как прыжки в воду или гребля. И в конце концов сексуальность - это всегда что-то связанное с фетишем, то есть тем, кому что нравится".

На фото Виктория Пендлтон. На последней Олимпиаде эта 31-летняя красотка-велосипедистка из Британии завоевала золото в личных соревнованиях на треке. Кроме того, она покорила сердце своего тренера Скотта Гарднера, который стал ее женихом, заставив приревновать к себе остальных девушек из сборной.

Фото: sports-wired.com

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