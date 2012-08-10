Российский вице-премьер назвал Мадонну б....ю

{1-}Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин раскритиковал в своем Twitter выступление известной певицы Мадонны, которая посетила на днях с концертом Москву. Чиновнику не понравились моральные поучения певицы.

Рогозин написал: "Каждая бывшая б... с возрастом стремится читать всем лекции о морали. Особенно во время зарубежных турне и гастролей".

Напомним, во время концерта в Москве Мадонна выразила поддержку участницам панк-группы Pussy Riot, дело о хулиганстве против которых слушается в Хамовническом суде Москвы. В ходе выступления Мадонна заявила: "Эти три девочки сделали нечто очень храброе. Надя, Катя и Маша - я молюсь за вашу свободу".

9 августа состоялся концерт певицы в Санкт-Петербурге

фото blameitonmadonna.blogspot.com

Новости по теме:

США заявили об угрозе насилия на концерте Мадонны в России

В Москву Мадонна улетела в свитере и тапочках

Стал известен гонорар Мадонны за концерт в Киеве

Мадонна дала концерт в Киеве с опозданием в 3 часа