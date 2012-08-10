Пожар на Херсонщине будет тушить секретарь СНБО

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Пожары в Херсонской области, охватившие территорию более чем в более чем 1500 га, локализованы в ночь на 10 августа. Установлено, что их причиной были поджоги. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Непосредственное руководство действиями по ликвидации пожара возложено на секретаря СНБО Андрея Клюева, который будет находиться на месте происшествия.

Об этом заявил прокурор Херсонской области Константин Свиденко сегодня ночью во время совещания оперативного штаба по ликвидации лесных пожаров на Херсонщине, сообщает УНИАН.

По состоянию на 21:00 9 августа площадь пожара составляла полторы тысячи гектаров. При тушении пожара пострадали три человека. Им оказана необходимая помощь. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

По информации МЧС к ликвидации пожара привлечены 391 человек личного состава, 90 единиц техники, в том числе от МЧС - 315 человек личного состава и 49 единиц техники, 2 пожарных самолета Ан-32П и 2 вертолета Ми-8 с водосливным устройством. Кроме того, в район пожара дополнительно направлено силы и средства МЧС из АР Крым, Запорожской и Николаевской областей и оперативная группа МЧС во главе с и.о. министра Виталием Бутом.

Во второй половине дня 9 августа в Николаев прилетел премьер-министр Украины Николай Азаров. Глава Правительства с самолета осмотрел место пожара и оценил его масштабы.

В состав комиссии вошли руководители МЧС, МВД, Минэкономразвития, Минздрава, Минобороны, Минприроды, Мининфраструктуры, Минфина, Минсоцполитики, Минагрополитики, Держлисагентства, Госводагентство.

По словам прокурора Херсонской области Константина Свиденко, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 245 УК Украины (умышленный поджог лесных массивов, повлекший особо тяжкие последствия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Расследование поручено следственному управлению УМВД в Херсонской области. В следственно-оперативную группу, помимо следователей милиции, включены работники МЧС и СБУ.

«Проверяются все версии. На данный момент рабочей является версия: умышленный поджог лесных массивов. Осмотр места происшествия еще продолжается», - сообщил Свиденко.

По словам начальника УМВД в Херсонской области, генерал-майора милиции Валерия Литвина, непосредственно на места пожаров выехали почти 1 тыс. работников милиции. Определено место возгорания возле села Крынки Цюрупинского района, и там сейчас работает экспертная группа, которая определяет все детали возникновения огня.

«У нас в нынешнем году это уже третий случай поджога. По двум предыдущим случаям люди были задержаны и уже скоро суд даст им правовую оценку», - сообщил Литвин.

Также начальник УМВД отметил, что по сегодняшнему поджогу еще пока никто не задержан.

Премьер-министр требует, чтобы 10 августа пожар был полностью ликвидирован.

"Завтра мы должны полностью ликвидировать пожар. Завтра утром начнется активное тушение пожара с помощью самолетов и вертолетов, одновременно сейчас работает пожарный поезд и вся необходимая техника, и мы уверены, что завтра пожар будет ликвидирован", - сказал он на ночном совещании.

При этом Азаров добавил, что результаты служебного расследования обязательно ответят на вопрос, кто виноват в этом. Во-первых, лес был открыт для доступа граждан, несмотря на то, что еще неделю назад правительство приняло решение о закрытии на время жары лесов для посещения. Во-вторых, почему те, кто должен следить за лесом, довели ситуацию до таких масштабов, не локализовав пожар вовремя, допустив его распространения на такую большую территорию.

Глава правительства сообщил, что на территории оперативного штаба по ликвидации пожара будут развернуты медицинские пункты и уже сейчас дежурят бригады медицинской помощи. Также будет организовано питание граждан и охрана территории.

фото: mns.gov.ua, kmu.gov.ua

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