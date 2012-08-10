Страшное ДТП на Киевщине: погибли 4 взрослых и ребенок

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Тяжелое ДТП произошло вечером 9 августа неподалеку Белой Церкви (Киевская обл.).

На трассе Киев–Одесса в 21:20 столкнулись два легковых автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС.

В результате автокатастрофы погибли 5 человек, в том числе ребенок 2006 года рождения.

Еще один ребенок, 2008 года рождения, получил травмы и госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МинЧС в Киевской области.

Как ранее писал Главред, утром 9 августа под Симферополем произошло столкновение автобуса Mercedes Sprinter с попутным автомобилем ГАЗ-33021. В результате ДТП пострадало 17 человек, которые получили травмы различной степени тяжести. После столкновения оба автомобиля вылетели с трассы в кювет. «Газель» практически разорвало, двигатель лежал в пяти метрах от автомобиля, кабина и кузов сильно деформировались. Искореженный микроавтобус перевернулся на левый бок. Чтобы извлечь пострадавших из микроавтобуса, спасателям пришлось срезать дверь, поскольку она сильно смялась.

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