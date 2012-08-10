Украинцы массово обворовывают супермаркеты

{1-}

За последний год количество краж в супермаркетах выросло в несколько раз. В списке самых популярных среди магазинных воришек товаров лидируют колбаса и алкоголь.

Далее следуют минеральная вода, носки (один из воров надел их поверх туфель), платья, косметика, замороженная рыба, радиоприемники, ноутбуки, а также икру и бритвенные принадлежности, сообщает Сегодня.

"Зимой прячут в шапках, летом - под футболками. Из практики знаю случаи, когда товар крали люди с нормальным достатком, которые хотели взять что-то бесплатно. Тех, кто ворует, охранники часто определяют по глазам и рукам. Обычно вора выдают юркий взгляд или суетливые руки, перебирание пальцами. Правда, есть и опытные, которые могут спокойно смотреть в глаза и врать", - рассказал изданию гендиректора одной из охранных фирм Вячеслава Павлов.

По его словам, больше воруют мужчины, но бывает, что и женщины. Например, был случай, когда женщина вынесла полкило сахара в объемной прическе.

Правоохранители объясняют рост числа краж с тем, что маркетов стало больше, а потому чаще случаются и прецеденты.

Как ранее писал Главред, в разгар курортного сезона участились кражи в поездах, направляющихся на юг.

В МВД официально подтверждают случаи воровства в поездах, правда, сами милиционеры говорят, что повлиять на это кардинально не могут, потому что железнодорожники отказались от милицейского сопровождения составов.

«Раньше было гораздо меньше краж вещей у пассажиров, но сейчас «Укрзализныця» отказалась от наших услуг. Да и сами граждане относятся к своей безопасности халатно – выпивают с незнакомцами, хвастаются дорогими вещами, — рассказала глава пресс-службы УМВД на Приднепровской железной дороге Татьяна Соболева.

По ее словам милиция раскрывает более половины таких преступлений. «Недавно был пойман вор, который украл деньги у своей попутчицы. Когда его поймали, оказалось, что он раньше обворовывал дальнобойщиков, а теперь поменял профиль. Чтобы противостоять воровству, в милиции составили специальный каталог с фотографиями лиц, которые были пойманы на кражах или же склонны к ним. Показываем этот справочник проводникам».

фото: segodnya.ua

Новости по теме:

Курортников в поездах стали все чаще обворовывать

Товарный чек может защитить от неприятных неожиданностей

В Харькове ликвидирована банда грабителей и убийц из России