В Ивано-Франковской области депутат спровоцировал ДТП и скрылся

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В четверг, 9 августа, около 18:00 на трассе Стрый-Черновцы депутат Ивано-Франковского городского совета совершил ДТП.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в результате аварии пострадали пять человек. Все пострадавшие с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся. На данный момент правоохранители проводят проверку.

Напомним, ранее на перекрестке возле ТЦ «Променада» в Киеве произошла авария с участием дорогих машин, одна из которых – Porsche Panamera – была с номером ВР.

фото: kpravda.com



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