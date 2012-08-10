Украинский бизнес начинает вкладывать деньги в образование

Компания СКМ объявила о строительстве первой в Донецке школы междунаролного уровня, выпускники которой смогут продолжать обучение как в украинских, так и в зарубежных вузах.

Школа "Григорьевская" - такое название будет иметь новое учебное заведение - это совместный проект СКМ и компании "Укринвест", в который планируется инвестировать не менее 15 млн. долларов.

"Вложение денег в образование со стороны бизнес-структур означает, что они поворачиваются лицом к его проблемам", - утверждает член Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Виталий Курило. "В цивилизованном мире давно уже существует практика содержания школ за деньги частного капитала, цель которых - давать хорошее образование способным детям. Такие школы пользуются огромным уважением в обществе", - отметил эксперт.

Как утверждают в СКМ, поступление в Школу будет проходить на конкурсной основе по понятной и прозрачной системе. Обучение в Школе предусматривает платную основу, систему скидок, а также грантовые условия поступления для 5% учащихся. Кроме того, учебное заведение спроектировано и будет функционировать по инклюзивной системе, ориентированной на детей с ограниченными возможностями.

По словам руководителя проекта Наталии Гнилицкой, главная задача этого начинания - создать благоприятную среду для развития умных и талантливых детей.

"Школа для нас - не только социальная инициатива, но и образовательный проект, который позволит Донецку и Украине встать на образовательную карту Европы как пример высокого качества образования и ориентации на развитие ребенка", - так обозначила главную цель создания Школы "Григорьевская" Наталия Гнилицкая.