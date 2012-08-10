Опубликовано фото и видео урагана в Днепропетровске: сотни поваленных деревьев

Ураган, пронесшийся по левобережной части Днепропетровска, за полчаса повалил сотни деревьев, повредил шесть автомобилей, крыши трех домов и обшивку балконов. Но главное – не пострадали люди.

Деревья рухнули также на теплотрассу и газопровод, но, к счастью, эти важнейшие коммуникации не пострадали, сообщает Сегодня.

Весь день 9 августа коммунальщики, спасатели МЧС и аварийные службы ликвидировали последствия стихии — успели распилить 120 поваленных деревьев.

От урагана пострадал только левый берег. Буря с корнем вырывала 30-метровые тополя, которые, падая, ломали другие деревья. Не выдержала натиска мощного ветра и огромная ель, растущая напротив ДК Металлургов. Некоторые дома оказались в осадном положении — бурелом заблокировал выходы из подъездов.

«Вмиг все потемнело, а потом как начали деревья трещать и падать! Летят — не знаешь куда деваться! Ветер валил стволы и на дом, и в сторону труб теплотрассы», — рассказывает 80-летняя свидетельница урагана.

Раздавленная стволами деревьев «Мазда» практически спасла жизнь 70-летней продавщице расположенного рядом киоска. Если бы не фургон, дерево раздавило бы хлебный киоск, в котором она работала. «Услышала грохот, даже испугаться не успела, только голову закрыла руками. Выхожу, а над киоском только ветки — весь удар приняла на себя машина», — вспоминает женщина.

По словам начальника городского управления жилищного хозяйства Олега Хорунжего, стихия еще пощадила Днепропетровск. К счастью, не пострадали линии электропередач и теплотрасса. Поврежденные бурей крыши и балконы власти города обещают привести в порядок до конца дня 10 августа.

«Снос аварийных деревьев и веток мы закончим до субботы. Ликвидировать последствия стихии будем продолжать на следующей неделе. Там, где упавшие деревья разворотили асфальт, мы залатаем дороги и тротуары», — успокаивает жильцов пострадавших районов Олег Хорунжий.

Как ранее писал Главред, 8 августа ураган пронесся над Харьковом. Сильный ветер повалил деревья. Службы электросети города получили несколько заявок про оборванные провода сетей внешнего освещения. Дождь залил многие улицы города.

Фото, видео dp.vgorode.ua

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