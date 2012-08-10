Опубликовано фото и видео урагана в Днепропетровске: сотни поваленных деревьев

10 августа 2012, 09:41

Ураган, пронесшийся по левобережной части Днепропетровска, за полчаса повалил сотни деревьев, повредил шесть автомобилей, крыши трех домов и обшивку балконов. Но главное – не пострадали люди.

Деревья рухнули также на теплотрассу и газопровод, но, к счастью, эти важнейшие коммуникации не пострадали, сообщает Сегодня.

Весь день 9 августа коммунальщики, спасатели МЧС и аварийные службы ликвидировали последствия стихии — успели распилить 120 поваленных деревьев.

От урагана пострадал только левый берег. Буря с корнем вырывала 30-метровые тополя, которые, падая, ломали другие деревья. Не выдержала натиска мощного ветра и огромная ель, растущая напротив ДК Металлургов. Некоторые дома оказались в осадном положении — бурелом заблокировал выходы из подъездов.

«Вмиг все потемнело, а потом как начали деревья трещать и падать! Летят — не знаешь куда деваться! Ветер валил стволы и на дом, и в сторону труб теплотрассы», — рассказывает 80-летняя свидетельница урагана.

Раздавленная стволами деревьев «Мазда» практически спасла жизнь 70-летней продавщице расположенного рядом киоска. Если бы не фургон, дерево раздавило бы хлебный киоск, в котором она работала. «Услышала грохот, даже испугаться не успела, только голову закрыла руками. Выхожу, а над киоском только ветки — весь удар приняла на себя машина», — вспоминает женщина.

По словам начальника городского управления жилищного хозяйства Олега Хорунжего, стихия еще пощадила Днепропетровск. К счастью, не пострадали линии электропередач и теплотрасса. Поврежденные бурей крыши и балконы власти города обещают привести в порядок до конца дня 10 августа.

«Снос аварийных деревьев и веток мы закончим до субботы. Ликвидировать последствия стихии будем продолжать на следующей неделе. Там, где упавшие деревья разворотили асфальт, мы залатаем дороги и тротуары», — успокаивает жильцов пострадавших районов Олег Хорунжий.

Как ранее писал Главред, 8 августа ураган пронесся над Харьковом. Сильный ветер повалил деревья. Службы электросети города получили несколько заявок про оборванные провода сетей внешнего освещения. Дождь залил многие улицы города.

Фото, видео dp.vgorode.ua

Новости по теме:

В Харькове ураган вырывал деревья и обрывал провода

Потоп в Крыму: пострадали более 100 домов

Половину Украины зальет дождями,  другую – сожжет жара

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять