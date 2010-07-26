Во Франции нашли способ бороться с таянием ледников

Во Франции на известном горнолыжном курорте Лез-Арк на поверхности ледника Агиль Руж расстелили огромное одеяло. Оно поможет защитить ледник от солнца и не даcь ему растаять, сообщает Euronews. Такая технология защиты ледников здесь применяется впервые. Однако она уже опробована на альпийских ледниках в Швейцарии, Австрии и Италии и показала свою эффективность. Как сообщил смотритель курорта Франсуа Берньер, «Она отражает солнечные лучи, чтобы защитить лед, который под ней, он, конечно, все равно тает, но меньше». 10 человек и вертолет должны справиться с установкой защиты ледника за 2 дня. Это будет стоить свыше 30 тысяч евро. Одеяло накрывает не весь ледник, а только наиболее важные его части, например, верхушку. «Это возможность «подпитать» крупные ледники, такие как Агиль Руж, у которых нет возможности возродиться. Думаю, это хороший шанс для них, чтобы выжить», - отметил заместитель директора службы курорта Жиль Гран. Ежегодно альпийские ледники теряют по проценту своей массы, и такими темпами, по оценкам экологов, к концу столетия могут практически исчезнуть.