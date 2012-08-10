Адвокат денверского стрелка заявил о его невменяемости

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Адвокат Джеймса Холмса, который расстрелял посетителей кинотеатра на премьере фильма о Бэтмене в США, заявил, что его подзащитный страдает психическими расстройствами.

«Он пытался (до совершения преступления) получить помощь в связи со своим заболеванием», – заявил адвокат Дэниел Кинг в ходе судебного слушания в четверг, передают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Холмс являлся пациентом психиатра университета Колорадо Линн Фентон, и что он даже отправил своему доктору блокнот с описанием предстоящей бойни. Фентон еще в начале июня сообщила руководству о поведении Холмса, однако никаких мер в отношении него принято не было.

Сам «Джокер» появился в зале суда небритым, одетым в тюремную робу и в наручниках. Несколько прядей его огненно-рыжих волос сменили цвет на розовый.

Напомним, в ночь на 20 июля 24-летний Джеймс Холмс вошел в зал кинотеатра в городе Аврора американского штата Колорадо вскоре после начала премьеры фильма «Темный Рыцарь: Возрождение легенды», распылил там слезоточивый газ, а затем открыл стрельбу по зрителям. В результате погибли 12 человек. Еще 58 посетителей кинотеатра получили ранения различной степени тяжести, 11 пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

Мотивы совершенного Холмсом преступления до сих пор не ясны, а при задержании подозреваемый назвал себя кинозлодеем Джокером – заклятым врагом Бэтмена. При обыске в его квартире полицейские обнаружили постер к фильму «Темный Рыцарь» и маску Бэтмена. Чтобы стать похожим на Джокера, незадолго до нападения на зрителей кинотеатра Холмс покрасил волосы в ярко-рыжий цвет.

фото: rg.ru

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