Выходные в Украине будут теплыми и дождливыми

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По прогнозам Укргидрометцентра, на выходные дни Украину ожидает достаточно теплая погода, местами пройдут дожди. Средняя температура воздуха составит 12-17 градусов ночью и 22-27 днем.

В Киеве в субботу, 11 августа, 11-16 градусов ночью, 21-26 днем, пройдет дождь. В воскресенье также осадки. Ночью 11-16, днем 21-26 градусов. В понедельник ожидается дождь. Ночью 10-15, днем от 18 до 23 градусов. В Киевской области в субботу дождливая погода. Температура ночью около 11-16 градусов, днем 21-26 тепла. Ветер западный, 5-10 м/с, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

На востоке в субботу 15-20 ночью, днем от 26 до 31 градуса. Без осадков. В воскресенье ночью 14-19 градусов, дневная температура 26-31 градус. Также сухо. В понедельник пройдет дождь. Температура 15-20 градусов ночью, 23-28 днем. Ветер северный, 5-10 м/с.

На западе страны в субботу ночью 7-12 градусов, днем 16-21 тепла. Пройдет дождь, гроза. В воскресенье также осадки. Температура воздуха ночью около 7-12 градусов, днем 16-21 выше нуля. В понедельник ночью градусники покажут 8-13, днем 13-18 градусов. Ожидается дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.

В южных регионах 11 августа 16-21 ночью, 26-31 тепла днем, без осадков. В воскресенье ночью 16-21 градус, днем 26-31, также сухо. В понедельник пройдет дождь. Ночью 17-22 градуса, днем 23-28 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Крыму в субботу ночью 17-22, днем около 26-31 градуса. Без осадков. В воскресенье будет 17-22 градуса, днем 26-31. Сухая погода. В понедельник пройдет дождь. Температура воздуха ночью 18-23, днем 23-28 тепла. Ветер северный, 5-10 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 11-16 градусов, днем 22-27 тепла. Без осадков. В воскресенье также сухо. Ночью 11-16 градусов, дневная температура 22-27 тепла. В понедельник ночью термометры покажут около 12-17 градусов, днем 21-26, возможен дождь. Ветер северный, 3-8 м/с.

фото: madeinpiter.ru

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