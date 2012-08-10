Украинские бегуньи вышли в финал Олимпиады-2012

{1-}

Сборная Украины по легкой атлетике вышла в финал эстафеты 4х100 метров на ХХХ Летних Олимпийских играх.

Украинские бегуньи Олеся Повх, Кристина Стуй, Мария Ремень и Елизавета Брызгина финишировали первыми в своем забеге с лучшим результатом в сезоне – 42,36 секунды, опередив команду Ямайки на одну сотую секунды, сообщает ТСН.

Таким образом, наши спортсменки заняли третье место в сводном протоколе. С лучшим результатам в финал вышли американки – 41,64 секунды.

Финал соревнований состоится в пятницу, 10 августа.

Напомним, ранее украинка Татьяна Лазарева проиграла в поединке за «бронзу» Олимпийских игр в женской вольной борьбе (весовая категория до 55 кг) бронзовой призерке Пекина-2008 Жаклин Растьеро Кастильо из Колумбии.

фото: niknews.mk.ua

Новости по теме:

Украинка проиграла бронзу в вольной борьбе

Украина завоевала первое олимпийское «серебро»

В Олимпийской деревне Лондона произошел взрыв

Олімпійські пристрасті у перекладі російською