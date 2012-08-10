В Симферополе аварийно сел пассажирский самолет

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В пятницу утром, 10 августа, в Симферополе самолет Boeing-737, выполнявший рейс из Анталии, совершил аварийную посадку.
По предварительной информации, произошло разрушение пневматики внешнего колеса правой основной стойки шасси, сообщает пресс-служба МЧС Украины.
В аэропорт «Симферополь» были немедленно направлены подразделения МЧС в составе девяти пожарных и двух аварийно-спасательных автомобилей и машины медицины катастроф.
В пресс-службе отмечают, что командир самолета совершил высокопрофессиональную посадку. На борту лайнера находились 139 пассажиров и девять членов экипажа.
После полной остановки все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно. Помощь медиков и психологов никому не понадобилась. Практически все пассажиры – туристы, возвращавшиеся с турецких курортов.
Напомним, ранее в Черниговской области во время химобработки сельхозугодий разбился сельскохозяйственный самолет Z-37. При катастрофе погиб пилот самолета.
фото: mns.gov.ua
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