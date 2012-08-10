Назван противник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов

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Сегодня, 10 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" сыграет с менхенгладбадской "Боруссией". Первая игра состоится 21/22 августа в Менхенгладбахе, а ответный матч пройдет 28/29 августа в Киеве.

Как ранее писал Главред, в третьем квалифакационном раунде динамовцы дважды обыграли голландский "Фейеноорд" – 2:1 дома и 1:0 на выезде.

"Боруссия" М заняла четвертом место в последнем чемпионате Германии. Этот клуб является пятикратным чемпионом своей страны (1970, 1971, 1975, 1976, 1977), 2-кратным обладателем Кубка УЕФА (1975, 1979).



Другие пары так называемого Пути представителей лиг в квалификации ЛЧ: "Брага" – "Удинезе", "Спартак" (Москва) – "Фенербахче", "Малага" – "Панатинаикос" и "Лилль" – "Копенгаген".