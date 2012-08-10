Харьковчане ради дешевых электричек вышли на рельсы

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В Харькове пассажиры электропоезда повышенной комфортности Харьков-Белгород, который в пятницу, 10 августа, впервые должен был отправиться вместо отмененных по этому направлению пригородных электричек, перекрыли рельсы и заблокировали отправление поезда.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Южной железной дороги, сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы, люди начали собираться около 7:00. Более 100 человек, которые зашли на платформу, купившие в том числе билеты на другие электропоезда, заблокировали отправление электропоезда Харьков – Белгород, который должен был отправиться в 8:50.

Люди требовали вернуть пригородные дешевые электрички Харьков – Белгород, которые с 10 августа были отменены. По данным пресс-службы, стоимость проезда в новом электропоезде повышенной комфортности составляет 67 грн, в то время как стоимость проезда в старых электричках составляла около 20 грн.

К протестующим вышли первый заместитель начальника Южной железной дороги Виктор Кузьменко, заместитель начальника Южной железной дороги Сергей Павлов, руководство линейного отдела милиции на Южной железной дороге, которые попытались объяснить пассажирам, что пригородные электрички отменены по инициативе российской стороны и что руководство Южной железной дороги сделало все возможное, чтобы их сохранить.

«Несмотря на это электричка не пошла. 180 пассажиров, которые купили на нее билеты, были вынуждены вернуть их. Стоимость билетов пассажирам будет возвращена в полном объеме», – подчеркнули на Южной железной дороге.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в расписании движения поездов Южной железной дороги электропоезд повышенной комфортности Харьков – Белгород остается. «В графике он есть, но будет ли ходить, пока неизвестно», – отметили на железной дороге.

Как сообщалось, с 10 августа по инициативе российской стороны – ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Российская Федерация), которая является партнером Южной железной дороги в осуществлении пригородных перевозок в международном сообщении, отменяются пригородные поезда на маршруте Харьков – Белгород. При этом курсирование «белгородских» электричек формирования ЮЖД и ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» будет ограничено пограничными станциями Казачья Лопань и Наумовка, соответственно, без заезда на территорию смежного государства.

фото: mediaport.ua

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