Ливни смыли часть Великой китайской стены

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Часть Великой китайской стены в провинции Хэбэй на севере Китая обрушилась из-за сильных ливней.

Обвал произошел 6 августа, когда сильное течение воды с гор буквально снесло 36-метровый участок стены, сообщает ТСН.

По словам представителей власти, этот фрагмент был возведен еще во времена династии Мин (1368-1644) и пережил годы эрозии, что способствовало его окончательному разрушению.

Специалисты уже расчистили обрушившийся участок, сейчас там ведутся ремонтные работы. Кроме того, были укреплены другие части стены, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение – около уничтоженной секции были замечены трещины.

Непрерывные дожди в Китае начались с началом сезона дождей в прошлом месяце, в результате чего по всей стране происходят наводнения и оползни. Только в провинции Хэбэй жертвами непогоды стали 112 человек, более 20 считаются пропавшими без вести.

От ливней также пострадали хранилище Национального музея в Пекине и выставочный зал провинциального музея западного Ганьсу. Там были повреждены восемь ценных памятников культуры.

фото: blogs.mail.ru

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