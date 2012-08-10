Мучители Оксаны Макар валят вину друг на друга

В четверг, 9 августа, во второй половине судебного заседания по делу зверски изнасилованной и скончавшейся от ожогов Оксаны Макар, вновь допрашивали обвиняемых, которые дружно валили вину друг на друга.

Суд снова вновь вернулся к теме того, как возле тела девушки на стройке оказался пакет с мусором, сообщают Новости-N.

Когда об этом поинтересовались у Евгения Краснощека, он ответил: «Я тоже хочу, чтобы мне объяснили».

На дополнительный вопрос судьи, знает ли он, как пакет оказался в указанном месте, Краснощек ответил: «Не знаю. Расследуйте. Это же ваша работа, а не моя».

В свою очередь, Артем Погосян, отвечая на вопрос, возвращался ли он на стройку после того, как туда уже отнесли девушку, настаивал на том, что он туда вообще не возвращался.

В заседании также пытались выяснить, как на стройке оказалась куртка Оксаны Макар. По этому поводу Краснощек предположил, что куртка оставалась в квартире, когда девушку уносили на стройку, но когда они легли спать, Максим Присяжнюк мог тайком взять куртку и вернуться на стройку.

Сам Присяжнюк отреагировал на это предположение бурно. «Обалдеть!» – воскликнул Максим и заявил, что последний раз видел куртку в руках именно Краснощека.

Кроме того, уточнялась выяснившаяся на прошлом заседании суда информация о том, что при обыске квартиры Присяжнюка под ванной было обнаружено женское белье.

Евгений Краснощек подтвердил, что когда в тот вечер Оксана танцевала возле него в баре, он поднимал ей свитер и видел на ней то же белье, что нашли под ванной в квартире. Но когда он раздевал Оксану Макар в комнате, на ней белья не было.

Как ранее писал Главред, первая половина судебного заседания 9 августа проходила в закрытом режиме из-за оглашения интимных подробностей дела.

В ходе второй половине заседания адвокаты пытались спасти репутацию девушки от обвинений в проституции.

В частности, адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк назвал «липой» протокол о проституции, составленный на девушку в 2011 году.

«Этот протокол – чистая «липа». Мы его рассматривали на судебном заседании. В нем не была установлена личность Оксаны Макар. Нет ни одного свидетеля, понятого. Она просто стояла у дома и ее задержали, составили этот фальсифицированный протокол», – заявил Василюк.

По его словам, личность девушки была установлена на основании студенческого билета, а она никогда не была студенткой и не могла его иметь. Поэтому, отметил Василюк, не факт, что задерживали действительно Оксану.

фото: novosti-n.mk.ua

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