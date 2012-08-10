Двое украинских гребцов вышли в полуфинал Олимпиады-2012

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Украинка Инна Осипенко-Радомская квалифицировалась в полуфинал Олимпийских соревнований по гребле на байдарке на дистанции 200 метров.
Серебряный призер Лондона-2012 выиграла свой заезд со временем 42,119 секунды. В итоге четырех заездов украинка показала шестое время, сообщает ТСН.
Полуфиналы пройдут в пятницу, 10 августа, в 13:51 по киевскому времени.
Напомним, Осипенко-Радомская в четверг, 9 августа, завоевала первое олимпийское «серебро» для Украины в гонке на 500 метров.
Кроме того, в полуфинал Олимпийских соревнований на дистанции 200 метров квалифицировался бронзовый призер Олимпиады в Пекине по гребле на каноэ на дистанции 500 метров Юрий Чебан.
Украинец выиграл свой заезд и показал второе время во всей квалификации – 41,036 секунды. Лучшее время в квалификации показал испанец Альфонсо Бенавидес – 40,993 секунды.
Полуфинальные заезды пройдут в пятницу, 10 августа, в 13:30 по киевскому времени.
фото: noc-ukr.org
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