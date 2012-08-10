«Металлист» сыграет с румынским «Динамо», а «Днепр» – с чешским «Слованом»

{1-} В последнем раунде квалификации Лиги Европы харьковский «Металлист» сыграет с румынским «Динамо» (Бухарест), а днепропетровский «Днепр» – с чемпионом Чехии «Слованом» из города Либерец.
Таковы результаты жеребьевки раунда плей-офф ЛЕ, которая состоялась в пятницу, 10 августа, в швейцарском Ньоне, сообщает Интерфакс-Украина.
Первые матчи украинские клубы сыграют на выезде 23 августа, а затем примут своих соперником дома 30 августа.
Ранее «Главред» сообщал, что 9 августа борьбу в Лиге Европы прекратили донецкий «Металлург» и киевский «Арсенал», который не смог пробиться дальше из-за засчитанного УЕФА технического поражения в первом матче против словенской «Муры» за участие в игре ранее дисквалифицированного футболиста.
В раунде плей-офф «Муре» достался итальянский «Лацио». А обидчик «Металлурга» норвежский «Тромсе» померяется силами с сербским «Партизаном».
Московский ЦСКА сыграет со шведским клубом АИК, махачкалинский «Анжи» – с голландским АЗ Алкмаар, а московскому «Динамо» достался немецкий «Штутгарт».
фото: fcdnipro.ua
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