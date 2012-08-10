«Металлист» сыграет с румынским «Динамо», а «Днепр» – с чешским «Слованом»

{1-} В последнем раунде квалификации Лиги Европы харьковский «Металлист» сыграет с румынским «Динамо» (Бухарест), а днепропетровский «Днепр» – с чемпионом Чехии «Слованом» из города Либерец.

Таковы результаты жеребьевки раунда плей-офф ЛЕ, которая состоялась в пятницу, 10 августа, в швейцарском Ньоне, сообщает Интерфакс-Украина.

Первые матчи украинские клубы сыграют на выезде 23 августа, а затем примут своих соперником дома 30 августа.

Ранее «Главред» сообщал, что 9 августа борьбу в Лиге Европы прекратили донецкий «Металлург» и киевский «Арсенал», который не смог пробиться дальше из-за засчитанного УЕФА технического поражения в первом матче против словенской «Муры» за участие в игре ранее дисквалифицированного футболиста.

В раунде плей-офф «Муре» достался итальянский «Лацио». А обидчик «Металлурга» норвежский «Тромсе» померяется силами с сербским «Партизаном».

Московский ЦСКА сыграет со шведским клубом АИК, махачкалинский «Анжи» – с голландским АЗ Алкмаар, а московскому «Динамо» достался немецкий «Штутгарт».

фото: fcdnipro.ua

Новости по теме:

Назван противник киевского «Динамо» в Лиге чемпионов

Словенская «мура»: «Арсенал» дважды выиграл и вылетел из Лиги Европы

Донецкий «Металлург» вылетел из Лиги Европы (ВИДЕО)