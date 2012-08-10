Украинская байдарочница пробилась в финал Олимпиады

{1-} На проходящей в Лондоне Олимпиаде украинская спортсменка Инна Осипенко-Радомская пробилась в финал в соревнованиях байдарок на дистанции 200 метров.
В своем заезде украинка показала третье время - 41.360 с, и в итоге заняла седьмую позицию, сообщает «Украинская правда».
Отметим, что финал состоится 11 августа.
Напомним, в полуфинал Осипенко-Радомская вышла, показав общее 5-й время (42.119).
Ранее «Главред» сообщал, что завоевавшая олимпийское серебро Осипенко-Радомская заявила: «Очень довольная своей гонкой. Однако не выплескиваю свою радость, ведь впереди – еще вторая дисциплина – 200 метров. Я приехала сюда бороться за две медали. Поэтому настраиваюсь. Надеюсь, что все получится. В финале кратчайшего спринта буду соревноваться достойно и выступлю не хуже».
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фото: НОК Украины
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