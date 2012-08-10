Подробности ДТП на Прикарпатье: регионал врезался в машину начальника РОВД

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Ивано-Франковской области, во время которого пострадали 5 человек. Аварию спровоцировал депутата горсовета от Партии регионов Игорь Халаменда, который врезался в автомобиль начальника райотдела милиции.

Сейчас виновник ДТП задержан. Об этом со ссылкой на представителя прокуратуры Ивано-Франковской области сообщает «Украинская правда».

Он рассказал, что депутат на своем автомобиле 9 августа врезался в машину с семьей начальника Долинского районного отдела милиции Ивано-Франковской области.

Пострадали сам милиционер, его жена и 3 их детей. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Милиционеры задержали депутата в ночь на пятницу, 10 августа.

По словам представителя прокуратуры, во время обыска у Халаменды изъято огнестрельное оружие.

Областная прокуратура возбудила против него дело по ст.286 ч.2 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное следствие.

При этом официально на сайте областной прокуратуры не сообщается имя депутата и партийная принадлежность, но сказано, что «виновник ДТП с места события исчез».

Ранее «Главред» сообщал, что 9 августа, около 18:00 на трассе Стрый-Черновцы депутат Ивано-Франковского городского совета совершил ДТП. В результате аварии пострадали пять человек - 2 взрослых и 3 детей. Все пострадавшие с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Также напомним, что 1 августа депутат Джанкойского горсовета Крыма от Партии регионов Игорь Головской избил 14 летнюю сотрудницу одного из джанкойских кафе. Депутат бил официантку по лицу, вырвал из уха сережку, и напоследок «в воспитательных целях» оттаскал ее за волосы.

видео: ictv.ua

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