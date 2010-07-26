В Китае в результате наводнений погибли 111 человек

До 111 человек возросло число жертв двух крупных наводнений и многочисленных оползней, вызванных обрушившимися неделю назад на северо-западную китайскую провинцию Шэньси ливневыми дождями, еще 167 ее жителей считаются пропавшим без вести, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. В результате разлива реки Ханьцзян и ее притоков в зону стихийного бедствия попали 22 уезда провинции и три ее города - Анькан, Шанло и Ханьчжун. В наиболее затопленных районах уровень выпавших осадков уже достиг 330 мм - рекордный показатель с 1953 года.