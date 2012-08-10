Южная железная дорога назначила электропоезд Харьков - Белгород

После того, как по инициативе российской железнодорожной компании «Черноземье» перестали ходить электрички, соединяющие Харьков и Белгород, Южная железная дорога назначила взамен им электропоезд повышенной комфортности. Об этом сообщает пресс-центр ЮЖД.

Напомним, российская компания «Черноземье» разорвала договор с Южной железной дорогой о курсировании электричек между Харьковом и Белгородом из-за того, что белгородские власти не компенсировали в нужном объеме ее расходы на перевозку пассажиров (как и в Украине, в России пригородное движение осуществляется за счет железных дорог и областных властей). Несмотря на длительные консультации между украинской и российской сторонами, 26 июля «Черноземье» заявило об окончательном разрыве договора с ЮЖД.

Чтобы сохранить беспересадочное пригородное ж/д сообщение, Южная железная дорога назначила электропоезд повышенной комфортности № 816/815, курсирующий между Харьковом и Белгородом.

При этом ЮЖД сохранила электрички, идущие из Харькова до последней станции на территории Украины – Казачья Лопань.

Стоимость билета на новый электропоезд, запущенный ЮЖД, сравнима со стоимостью маршрутных такси, курсирующих между Харьковом и Белгородом. Цена на проезд в «маршрутке» составляет 60-80 гривен, а билет на новый поезд стоит 65 — 67 грн.

Стоит отметить, что эта цена ниже, чем на билеты в обычные пассажирские поезда. Так, стоимость проезда от Харькова до Белгорода в плацкартном вагоне поезда №430 «Симферополь-Белгород» составляет 161 грн. 47 коп.