Украинский боксер поборется за золото Олимпиады

{1-} На проходящей в Лондоне Олимпиаде украинский боксер Денис Беринчик выиграл в полуфинальном бое у Мунх-Эрдена Уранчимега из Монголии и вышел в финал.

Выступающий в весовой категории до 64 кг Беринчик первым среди украинцев сражался в полуфинале.

В начале встречи преимущество в два очка было на стороне монгола. Второй раунд от победы нашего боксера отделяло одно очко. Судьба финала решалась в последний 3-й серии. Беринчик приложил максимум усилия и вырвал победу со счетом 29:21.

В финале Беринчик встретится с кубинцем Иглесиасом Сотолонго. Украинец на чемпионате мира уже побеждал этого боксера. Их бой на Олимпиаде пройдет в субботу, 11 августа. Начало - в 23:45 по Киеву.

В блиц-интервью после боя Беринчик заявил, что «выиграл за счет воли к победе. «Завтра - финал, мне больше нечего сказать», - сказал украинский боксер.

На вопрос, как судьи отработали поединок, он ответил, что претензий к судья нет. «Они квалифицированно выполняли свою работу», резюмировал Беринчик.

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Фото: НОК Украины

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