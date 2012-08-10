Подозреваемого в столкновении катера и теплохода в Крыму посадили на 2 месяца

{1-} Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал на 2 месяца 24-летнего водителя катера, подозреваемого в столкновении с теплоходом в Черном море в Крыму, сообщают Украинские новости.

Напомним, в результате столкновения одна женщина погибла, еще 12 человек получили травмы.

Дело против водителя катера было возбуждено транспортной прокуратурой по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса («нарушение правил безопасности движения водного транспорта, которое привело к гибели человека»).

Ранее «Главред» сообщал, что 4 августа в Крыму столкнулись катер «Судак» с теплоходом «Черноморье», в результате чего один человек погиб и еще 12 получили ранения. В числе пострадавших - граждане Украины, России и Беларуси. Погибшей оказалась 48-летняя гражданка РФ, приехавшая в Крым на отдых из города Саяногорск.

По данным милиции, пострадавших туристов на своем катере возил крымчанин, частный предприниматель. Он не справился с управлением, в результате чего и произошло столкновение с теплоходом, на борту которого пассажиров не было. Всего на борту катера находились 19 пассажиров. Собственника катера милиция задержала.

Фото: turist.rbc.ru

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