На Львовщине фура протаранила автобус, пострадали 5 человек

В четверг, 9 августа, на автодороге Киев - Чоп во Львовской области произошло ДТП - столкнулись микроавтобус Volkswagen T5 и грузовик DAF, - во время которого пострадали пять человек.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба ГАИ МВД

Авария произошла 23.00 в Пустомитовском районе. По предварительной информации, 25-летний водитель «Фольксвагена» ехал в направлении Чопа. Поворачивая налево, мужчина не пропустил грузовик DAF, двигавшийся во встречном направлении, и совершил столкновение с этим транспортным средством.

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В результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса, жетелей Ивано-Франковской области. Потерпевшие были госпитализированы. Продолжается следствие.

Ранее «Главред» сообщал, что тоже вечером 9 августа неподалеку от Белой Церкви (Киевская обл.)произошло тяжелое ДТП. На трассе Киев–Одесса в 21:20 столкнулись два легковых автомобиля.

В результате автокатастрофы погибли 5 человек, в том числе ребенок 2006 года рождения. Еще один ребенок, 2008 года рождения, получил травмы и госпитализирован в тяжелом состоянии.

фото: sai.gov.ua

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