Бизнесмену, утопившему вертолет за 325 тысяч, грозит 3 года тюрьмы

{1-} Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против пилота вертолета, который несколько дней назад потерпел крушение и упал в Черное море. Пилоту грозит штраф до 1700 гривен или ограничение свободы сроком до трех лет, сообщает «Сегодня».

Напомним, ЧП произошло 6 августа около 21.45. В 200 метрах от берега у вертолета Robinson R44 (ориентировочная стоимость — около 325 тысяч евро) отказала муфта привода пропеллера, в результате чего он упал в море.

Пилот, который отделался легким испугом, самостоятельно добрался до берега. Официально имя пилота не называли, однако источники среди спасателей сообщили, что за штурвалом находился харьковчанин Алексей Колесников — глава крупной компании-автодилера.

Проверка установила, что пилот нарушил правила, сев за штурвал ночью: дескать, вертушка не оборудована для перелетов в темное время суток, из-за чего и произошла авария. Следствие по делу продолжается. Пилоту грозит штраф до 1700 гривен или ограничение свободы сроком до трех лет.

фото: wikipedia.org

Новости по теме:

Бизнесмен, утопивший в Крыму вертолет, прилетел на день рождения матери

СМИ рассказали, кто утопил в Черном море вертолет за 325 тысяч

В Крыму в море утонул вертолет