В США взорвалcя экспериментальный зонд NASA

В четверг, 9 августа, во время испытательного полета в космическом центре NASA имени Кеннеди потерпел аварию экспериментальный летательный аппарат Morpheus, предназначенный для отработки новых технологий вертикального взлета и посадки для космических кораблей.

После взлета «Морфея» произошел сбой оборудования, из-за чего аппарат не смог перейти в стабильный полет, сообщает РИА Новости.

На видеоролике, размещенном на сайте Central Florida News 13, видно, как после взлета аппарат переворачивается и падает, горит, а затем взрывается.

«Никто не пострадал, возникший пожар был потушен пожарными центра Кеннеди. Инженеры в настоящее время изучают записанные во время испытаний данные, и агентство (НАСА) обнародует информацию (о причинах аварии), как только она будет получена», - сообщает центр Кеннеди.

Подобные аварии являются частью процесса создания любого сложного космического оборудования. «То знание, которое мы получим в результате этих испытаний, поможет нам создать лучшие возможные системы в будущем», - говорится в документе.

«Морфей» - экспериментальный аппарат, созданный Центром имени Кеннеди совместно со специалистами компании Armadillo Aerospace. Он предназначен для отработки новых двигателей на экологически чистом топливе - кислороде и метане, а также технологий автоматического взлета, маневрирования и посадки. Предполагается, что на базе «Морфея» будут создаваться новые посадочные аппараты для полетов на Луну и другие планеты.

Ранее «Главред» сообщал, что Россия не смогла вывести на орбиту два спутника – ракетный двигатель выключился через семь секунд, вместо 18 минут 5 секунд.

видео: videocore.tv

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