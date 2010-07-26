Из-за Колумбии Уго Чавес и Кастро не могут встретиться

Острая напряженность, создавшаяся в отношениях с Колумбией, заставила президента Венесуэлы Уго Чавеса отменить намеченный им ранее визит на Кубу для участия в празднованиях Дня национального восстания. Свое решение венесуэльский лидер объяснил в воскресенье «вероятностью военной агрессии» с колумбийской территории, сообщает ИТАР-ТАСС. «Возможность вооруженной агрессии против венесуэльской территории со стороны Колумбии сейчас вероятна как никогда за последние 100 лет», - заявил Чавес. По его словам, «все говорит о том, что правительство США является главным виновником и зачинщиком» в этом остром кризисе между двумя странами. Лидер Венесуэлы уточнил, что принял решение об отмене своей поездки на Кубу в воскресенье утром после того, как «проанализировал информацию из разных источников». Одновременно он указал, что возможная атака со стороны Колумбии может начаться на территории приграничного венесуэльского штата Сулия, так как его возглавляет «оппозиционный губернатор, который может предоставить поддержку» агрессору.